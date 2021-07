Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar lâche un énorme indice pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 30 juillet 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG suscite encore de grandes interrogations, Neymar laisse clairement entendre que son compère de l’attaque ne partira pas cet été.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n’envisagerait pas de prolonger pour l’instant au Parc des Princes, et l’éventualité d’un départ reste donc d’actualité pour l’attaquant français plutôt que de le voir partir libre dans un an. Mais à en croire les propos de Neymar dans un entretien croisé avec Mbappé pour PSG Mag, l’ancien joueur de l’AS Monaco ne devrait pas changer d’air tout de suite.

« Nous donnerons encore beaucoup de joie au PSG »