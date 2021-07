Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar envoie un énorme message pour Kylian Mbappé !

Publié le 28 juillet 2021 à 21h15 par H.G.

Alors qu’ils font les beaux jours du PSG depuis quatre ans, Neymar s’est littéralement enflammé sur le duo qu’il compose avec Kylian Mbappé.

Arrivé à quelques semaines d’écart lors de la fenêtre estivale des transferts 2017, Neymar et Kylian Mbappé font depuis les beaux jours du PSG. Le club de la capitale s’est d’ailleurs assuré les services du premier cité sur le long terme dans la mesure où il a prolongé son contrat expirant initialement en 2022 jusqu’en 2025 en mai dernier, au contraire du second cité dont l’avenir reste plus qu’incertain. Mais en attendant de voir comment cela va se résoudre, Neymar a adressé un message lourd de sens à son coéquipier qu’il a toujours voulu voir prolonger au PSG.

« Nous donnerons certainement encore beaucoup plus de joie au PSG »