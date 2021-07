Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un grand ménage dans l’effectif de Pochettino !

Publié le 28 juillet 2021 à 20h10 par H.G.

Alors que le PSG doit dégraisser son effectif afin d’éventuellement enregistrer la venue de Paul Pogba, le club de la capitale serait prêt à pousser vers la sortie plusieurs de ses joueurs.

Les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma n’ont pas encore rassasié le PSG. En effet, le club de la capitale ambitionne de renforcer une fois de plus son effectif, notamment son milieu de terrain, et ciblerait dans cette optique Paul Pogba. Seulement voilà, comme cela est indiqué dans la presse, le club parisien doit dégraisser son effectif afin de pouvoir accueillir celui qui arrivera au terme de son contrat à Manchester United dans un an et qui verrait d’un bon oeil une arrivée au PSG. Et c’est précisément dans cette optique que Leonardo serait en train de s’activer.

Alphonse Areola, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye et Rafinha poussés dehors ?