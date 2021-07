Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a la solution pour oublier Moise Kean !

Publié le 28 juillet 2021 à 17h30 par T.M.

Depuis plusieurs semaines maintenant, Leonardo négocie avec Everton pour tenter de faire revenir Moise Kean. Mais alors que cela est très compliqué pour le PSG, une autre solution pourrait être privilégiée pour le secteur offensif de Mauricio Pochettino.

A l’occasion de ce mercato estival, de nombreux dossiers chauds s’accumulent sur le bureau de Leonardo. Et l’un d’eux concerne un certain Moise Kean. L’été dernier, le PSG avait eu la bonne idée d’aller chercher l’Italien à Everton, où il était en difficulté. Un pari payant puisque l’ancien de la Juventus a brillé dans la capitale. Seul problème, l’absence d’option d’achat. Et alors que le PSG souhaiterait faire revenir Moise Kean, cela complique énormément la mission de Leonardo. En effet, s’il veut revoir le client de Mino Raiola, le directeur sportif parisien doit négocier avec les Toffees et c’est ce qu’il fera depuis plusieurs semaines. Mais ces discussions sont très compliquées et les positions de chacun ne s’accordent pas. Tandis que le PSG souhaiterait un nouveau prêt, avec une option d’achat, Everton et Rafael Benitez auraient expliqué qu’ils ne se sépareraient de l’attaquant de 21 ans que dans le cadre d’un transfert sec. Le temps passe et pour le moment, un accord semble très difficile à être trouvé pour ce retour de Moise Kean. Et face à cela, le PSG pourrait bien devoir se tourner vers d’autres solutions et l’une d’elles serait actuellement au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino en la personne d’Arnaud Kalimuendo.

Le PSG sort le chéquier !

Actuellement en pleine préparation, le PSG enchaine les matchs amicaux. De quoi permettre à Arnaud Kalimuendo de montrer un très beau visage. Ce mardi, face au FC Séville, le buteur parisien a d’ailleurs été très en vue. Après un prêt d’une saison au RC Lens, le joueur formé au PSG confirme tout son talent. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Leonardo a sorti le chéquier pour le rapatrier. Comme l’a expliqué L’Equipe , les Lensois avaient activé leur option d’achat à 6M€, mais le PSG a fait valoir sa clause de rachat, annoncée à 1,5M€ pour rapatrier Kalimuendo au Parc des Princes. « On avait aussi levé l’option d'achat d'Arnaud Kalimuendo mais le PSG l’a récupéré, ça fait quand même une rentrée d’argent », assurait d’ailleurs récemment Franck Haise, entraîneur du RC Lens à propos du départ de l’attaquant du PSG.

Une chance pour Kalimuendo !