Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho complique l'énorme chantier de Leonardo !

Publié le 28 juillet 2021 à 14h45 par A.C.

Après avoir recruté plusieurs gros noms, le Paris Saint-Germain semble se concentrer sur les départs... mais les choses n’avancent pas vraiment bien.

Le Paris Saint-Germain est l’un des seuls à club à ne pas vraiment être inquiétés par la crise actuelle, mais à un moment ou à un autre Leonardo devra trouver une solution pour vendre. Surtout que la liste des potentiels partants est longue... et Mauro Icardi figure tout en haut ! L’Argentin n’aurait pas convaincu le directeur sportif du PSG, qui souhaite récupérer Moise Kean et aller chercher Joaquin Correa à la Lazio. Pour Icardi, les pistes commencent toutefois à manquer.

A Roma, on a oublié Mauro Icardi