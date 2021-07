Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho prend une décision fracassante pour Icardi !

Publié le 27 juillet 2021 à 9h15 par A.C.

Poussé vers la sortie du côté du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi ne devrait vraisemblablement pas rebondir à l’AS Roma cet été.

Il est l’un des hommes qui pourraient quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. Arrivé en 2019, Mauro Icardi ne semble plus être au centre du projet parisien et avec Leonardo qui souhaite récupérer Moise Kean et qui rêve d’offrir Harry Kane à Mauricio Pochettino, il est clairement poussé vers la sortie. La Juventus semblait être une option pour l’Argentin, mais avec Cristiano Ronaldo qui semble vouloir rester, les possibilités de voir Icardi débarquer à Turin se sont réduites. Désormais, la piste la plus chaude en Italie mènerait le numéro 9 du PSG à l’AS Roma, où est arrivé cet été José Mourinho.

Mourinho écarte la piste Icardi