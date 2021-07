Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba devrait faire plusieurs victimes en interne !

Publié le 27 juillet 2021 à 8h45 par B.C.

Si Leonardo n’aurait toujours pas dégainé d’offre pour Paul Pogba, cela ne serait qu’une question de temps. En effet, le directeur sportif du PSG souhaiterait boucler plusieurs départs avant de passer à la vitesse supérieure avec le milieu de Manchester United.

Georginio Wijnaldum ne devrait pas être l’unique recrue du PSG au milieu de terrain. En effet, Leonardo souhaite mettre la main sur un autre joueur pour renforcer ce secteur de jeu, et sa priorité se nommerait Paul Pogba. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, le champion du monde tricolore serait ouvert à l’idée de rejoindre le PSG. Des discussions auraient déjà été entamées entre la direction parisienne et Mino Raiola, l’agent du Français. Cependant, cela semble beaucoup moins chaud entre le PSG et Manchester United, mais cela ne serait qu’une question de temps avant que ce dossier ne passe à la vitesse supérieure.

Des départs avant Pogba