Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une condition est fixée dans le dossier Paul Pogba !

Publié le 26 juillet 2021 à 18h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé avec grande insistance sur les traces de Paul Pogba, le club de la capitale risque de devoir patienter encore un peu avant de passer à l’offensive.

La venue de Georginio Wijnaldum n’a pas comblé le PSG. En effet, le club de la capitale aimerait renforcer son milieu de terrain davantage encore et ciblerait Paul Pogba dans cette optique. À un an de la fin de son contrat, l’international a des chances de quitter Manchester United et Leonardo ne voudrait pas passer à côté de cette opportunité. Ainsi, des négociations auraient été entamées avec le clan du joueur, ouvert à l’idée de rejoindre le PSG. Cependant, il resterait encore beaucoup de chemin à faire dans le dossier…

Les négociations avancent toujours de manière positive entre le PSG et Paul Pogba