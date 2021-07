Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Almada, Pavon... Le terrible aveu de Pablo Longoria !

Publié le 26 juillet 2021 à 18h10 par D.M.

Présent face aux médias ce lundi, Pablo Longoria a fait le point sur le mercato de l'OM et notamment sur la possible arrivée de joueurs extracommunautaires comme Thiago Almada ou encore Cristian Pavon.

Avec l’arrivée de Jorge Sampaoli en mars dernier, le recrutement de l’OM a pris un accent sud-américain. En effet, certains joueurs ont débarqué en provenance du Brésil à l’instar de Gerson ou encore de Luan Peres. Et selon la presse étrangère, Pablo Longoria aurait coché le nom de plusieurs joueurs argentins. Depuis plusieurs semaines, il est question d’un intérêt pour Cristian Pavon (Boca Juniors) ou encore Thiago Almada (Velez Sarsfield). Mais pour l’instant, le club marseillais n’a pas la capacité de passer à l’action dans ces dossiers.

« Si on voulait faire une opération avec un extracommunautaire on ne pourrait pas »