Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà comment Longoria et Sampaoli ont réglé la succession de Thauvin !

Publié le 26 juillet 2021 à 14h30 par G.d.S.S.

Alors que Florian Thauvin a quitté gratuitement l’OM en fin de contrat pour rejoindre les Tigres de Monterrey, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont finalement décidé de miser sur Cengiz Ünder pour le remplacer. Et ce dossier semble s’être réglé très rapidement à en croire les deux parties…

Après des mois de suspense durant lesquelles Florian Thauvin aura décliné en boucle les offres de prolongation de contrat de la part de la direction de l’OM, la nouvelle avait été officialisée le 7 mai dernier : l’international français a décidé de s’engager libre avec les Tigres de Monterrey, où il a retrouvé André-Pierre Gignac. Jorge Sampaoli s’est donc retrouvé orphelin de l’un de ses éléments majeurs du secteur offensif à l’OM, et l’entraîneur argentin a finalement décidé, avec son président Pablo Longoria, de mettre le paquet sur Cengiz Ünder (24 ans) pour tirer un trait sur Thauvin. L’international turc, gaucher évoluant sur le flanc droit de l’attaque, présente les mêmes caractéristiques que le champion du Monde 2018, et l’OM ne semble pas avoir eu grand mal à convaincre Ünder de débarquer cet été.

« Il y a eu un feeling spécial avec Ünder »

Interrogé ce lundi à l’occasion de la conférence de presse de présentation de Cengiz Ünder, Pablo Longoria a expliqué que les négociations s’étaient parfaitement déroulées avec l’international turc, qui débarque donc de l’AS Rome sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat : « Dès qu'on a commencé à préparer le mercato, on l'a suivi. On apprécie ses caractéristiques offensives, il peut jouer sur le côté droit et rentrer à l'intérieur du terrain. C'est un joueur extraordinaire, avec des déséquilibres, des accélérations, de la finition. C'est un joueur qui fait des différences. Tous les gens en Italie ont été surpris par ses performances à Rome la première saison. Il arrive en prêt avec une obligation d'achat à certaines conditions. C'est une belle opportunité de marché. Je suis très content qu'il soit ici, bienvenue à lui. Il y a des moments où les joueurs font des choix importants, il avait beaucoup d'offres, mais dès les premières conversations il y a eu un feeling spécial », indique Longoria. Et le son de cloche est similaire du côté de la nouvelle recrue offensive de l’OM.

Ünder ravi de ses premiers contacts avec l’OM