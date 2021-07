Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria n’a pas profité de cet énorme avantage…

Publié le 26 juillet 2021 à 5h00 par T.M.

Ces derniers jours, l’OM avait reçu une bonne nouvelle concernant Thiago Almada. Finalement, Pablo Longoria pourrait ne pas en profiter. Explications.

Touchant au but avec Pol Lirola, l’OM tiendrait donc sa 9ème recrue de l’été. Mais Pablo Longoria ne compterait pas en rester là. Sur la Canebière, d’autres joueurs seraient espérés et Jorge Sampaoli voudrait notamment avoir Thiago Almada parmi son effectif. Cela fait maintenant plusieurs semaines que le nom du crack de Vélez Sarsfield revient du côté de l’OM, mais ce dossier est complexe. Néanmoins, dernièrement, la route s’était quelque peu dégagée pour Pablo Longoria. En effet, alors que les Phocéens étaient en concurrence avec Atlanta United, au sein de la franchise de MLS, c’était surtout Gabriel Heinze qui réclamait Almada. Or, l’ancien joueur de l’OM a été remercié il y a peu.

Un départ qui ne change rien…