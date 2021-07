Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux nouveaux dossiers brûlants sur le point d’être bouclés par Longoria ?

Publié le 25 juillet 2021 à 18h30 par Bernard Colas

Très actif dans ce mercato estival, l’OM n’est pas rassasié et serait passé à la vitesse supérieure pour Pol Lirola et Thiago Almada.

Du changement était attendu à l’Olympique de Marseille cet été, et Pablo Longoria n’a pas chômé. Alors qu’il reste encore plus d’un mois de mercato, le club phocéen s’est déjà attaché les services de huit renforts avec Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba. L’effectif de Jorge Sampaoli a donc connu de gros bouleversements ces dernières semaines, et cela n’est pas encore terminé. Plusieurs joueurs sont encore espérés, en défense comme en attaque. L’OM continue ainsi de s’activer en interne, et deux dossiers pourraient très prochainement être bouclés par Pablo Longoria.

L’OM tout proche de boucler l’arrivée de Lirola…

À la recherche d’un latéral droit, Pablo Longoria touche au but avec sa grande priorité. Prêté la saison dernière à l’OM, Pol Lirola souhaite poursuivre sa carrière du côté du Vélodrome et devrait voir son souhait être exaucé. Selon RMC , l’OM et la Fiorentina ont avancé dans les discussions et il ne manquerait plus que quelques détails à régler, concernant notamment les échéances de paiement, pour le transfert du défenseur espagnol. Pol Lirola aurait quant à lui averti sa direction qu’il souhaitait rejoindre rapidement l’OM, de quoi mettre la pression sur la Fio.

… avant d’enchaîner avec Thiago Almada ?