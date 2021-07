Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria pense à un nouveau renfort en attaque !

Publié le 25 juillet 2021 à 4h15 par T.M.

Du côté de l’OM, le recrutement estival est loin d’être terminé et voilà que Pablo Longoria aurait décidé de se jeter sur un nouvel objectif.

Depuis le début du mercato estival, l’OM est le club le plus actif. Afin d’offrir un effectif à la hauteur des attentes de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria s’est démené et jusqu’à présent, ce sont 8 recrues qui ont été annoncées sur la Canebière. Prochainement, Pol Lirola devrait lui aussi rejoindre l’OM après avoir été prêté la saison dernière et mais cela devrait encore bouger. Et c’est notamment dans le secteur offensif que Longoria semble actuellement concentrer ses efforts. Alors que les noms de Thiago Almada, Amine Adli ou encore Jérémie Boga reviennent souvent, il faudrait désormais ajouter une nouvelle piste.

L’option Ounas !