Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La formule enfin trouvée dans ce dossier brûlant ?

Publié le 25 juillet 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Poussé vers la sortie par la direction de l’OM qui souhaite renflouer les caisses après avoir déjà beaucoup recruté, Dario Benedetto semble se diriger vers Sao Paulo sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Dario Benedetto vers Sao Paulo, ça brûle ? Ces derniers jours, le président du club brésilien a confirmé publiquement son intérêt pour le buteur argentin de l’OM, dont le contrat court jusqu’en juin 2023 : « Il y a un intérêt de notre part, il existe de bonnes discussions entre Sao Paulo et l'Olympique de Marseille, mais on n'en est pas au stade où il ne manquerait plus que quelques détails à régler ». Et il semblerait que l’OM soit effectivement bien parti pour se débarrasser de Benedetto…

Benedetto en prêt vers Sao Paulo ?

Comme l’a indiqué Globoesporte samedi, Sao Paulo envisage de recruter Dario Benedetto sous la forme d’un prêt d’une saison en incluant une option d’achat dans le deal, mais seulement à condition que l’OM accepte de prendre en charge la moitié du salaire du buteur argentin. Un accord n’a pas encore été trouvé entre les deux parties, mais les discussions semblent en bonne voie avec cette formule.