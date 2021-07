Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros départ prend forme pour Pablo Longoria !

Publié le 24 juillet 2021 à 12h10 par B.C.

Alors que le Sao Paolo FC est intéressé par Dario Benedetto, l’Olympique de Marseille poursuit les discussions avec le club brésilien pour boucler le départ de l’attaquant argentin.

Avec déjà huit recrues au compteur, l’OM se montre actif dans ce mercato estival, mais Pablo Longoria espère désormais boucler quelques départs, et Dario Benedetto est concerné. L’attaquant argentin ne semble pas entrer dans les plans de Jorge Sampaoli qui souhaiterait ainsi trouver une porte de sortie à son joueur. Il y a quelques jours, Julio Casares, président de Sao Paulo, a confirmé son intérêt pour Dario Benedetto : « Il y a un intérêt de notre part, il existe de bonnes discussions entre Sao Paulo et l'Olympique de Marseille, mais on n'en est pas au stade où il ne manquerait plus que quelques détails à régler. » Depuis, le dossier avancerait vers le bon sens.

Les discussions se poursuivent pour Benedetto