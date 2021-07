Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s'active en coulisse pour Dario Benedetto !

Publié le 23 juillet 2021 à 10h10 par D.M.

Sao Paulo voudrait accueillir Dario Benedetto sous la forme d'un prêt d'un an avec option d'achat. Le club brésilien espère boucler ce dossier avant le quart de finale de Copa Libertadores qui aura lieu le 12 août prochain.

Barré par Arkadiusz Milik, Dario Benedetto a de grandes chances de quitter l’OM dans les prochains jours. En manque de temps de jeu, le joueur argentin pourrait retourner en Amérique du Sud et plus précisément au Brésil. Dario Benedetto figure dans le viseur de Sao Paulo comme l’a confirmé le président de la formation auriverde . « Il y a un intérêt de notre part, il existe de bonnes discussions entre Sao Paulo et l'Olympique de Marseille, mais on n'en est pas au stade où il ne manquerait plus que quelques détails à régler » a déclaré Julio Carares.

Les deux clubs essaient de se mettre d'accord