Mercato - OM : Un dernier rebondissement à prévoir pour Benedetto ?

Publié le 22 juillet 2021 à 15h10 par A.C.

Après deux années passées à l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto pourrait connaitre un nouveau club cet été.

Ou jouera Dario Benedetto la saison prochaine ? Ce qui semble de plus en plus clair, c’est que ce ne sera pas à l’Olympique de Marseille. Il ne rentre visiblement pas dans les plans de Jorge Sampaoli et avec les possibles arrivés de Giovanni Simeone ou Cristian Pavon, les choses ne vont pas s’arranger. Ainsi, la presse sud-américaine assure que Benedetto devrait prendre la direction de Sao Paulo, après avoir notamment éconduit son ancien club de Boca Juniors et l’Arsenal de Sarandí.

Elche n’a pas dit son dernier mot