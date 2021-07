Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto, l’homme qui peut réaliser le dernier rêve de Sampaoli !

Publié le 21 juillet 2021 à 12h30 par A.C.

Peu utilisé depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli et barré par Arkadiusz Milik, Dario Benedetto pourrait quitter l’Olympique de Marseille au cours de ce mercato estival. Son départ, pourrait rendre un grand service à Pablo Longoria...

Le visage de l’Olympique de Marseille a complètement changé et devrait encore continuer à le faire. Alors que certains cadres comme Florian Thauvin et Valère Germain ont quitté le club, Pablo Longoria a déjà officialisé une flopée d’arrivées, dont celles de Gerson ou encore de Matteo Guendouzi. En tout, c’est pas moins d’une dizaine de nouveaux joueurs qui ont débarqué à l’OM et d’autres pourraient suivre. Le poste d’attaquant de pointe pourrait en effet être sujet à quelques changements. Souvent annoncé sur le départ, Arkadiusz Milik semble désormais plus proche de rester à l’OM la saison prochaine, puisque les clubs comme la Juventus ou l’Atlético de Madrid travailleraient sur d’autres pistes. C’est pourtant son compère Dario Benedetto qui devrait tirer sa révérence. Abonné aux fins de matchs depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli cet hiver, l’attaquant aurait la cote en Espagne et notamment en Argentine, où son ancien club de Boca Juniors lui ferait les yeux doux.

Benedetto finalement prêt à retrouver Boca Juniors ?

Initialement, un retour en Argentine ne semblait pas du tout être au programme pour Dario Benedetto. Arrivé en Europe sur le tard, autour de la trentaine, il semblait décidé à y poursuivre sa carrière et regardait notamment en Espagne, avec Elche. La situation aurait toutefois changé ! D’après les informations d’ ESPN , Benedetto commencerait à prendre sérieusement en considération un possible retour en Argentine, après seulement deux années passées sur le Vieux Continent. Le manque de piste concrète l’aurait notamment poussé à envisager de retrouver Boca Juniors, club auquel il est profondément attaché.

