Mercato - OM : C'est confirmé pour la prochaine recrue de Longoria ?

Publié le 21 juillet 2021 à 9h45 par A.C.

Pablo Longoria pourrait enfin réussir à boucler le retour de Pol Lirola, qui avait été prêté à l’Olympique de Marseille par la Fiorentina l’hiver dernier.

Si Pablo Longoria a montré toute l’étendue de son talent de négociateur dans de nombreux dossiers, on ne peut pas vraiment dire qu’il ait bien joué le coup pour Pol Lirola. Le président de l’Olympique de Marseille pouvait en effet le garder à la fin de son prêt de six mois, moyennant une option d’achat de 12M€. Il n’a pas souhaité la lever, préférant négocier un prix plus bas avec la Fiorentina... qui a fini par réclamer plus, entre 13 et 15M€. Ces derniers jours ce dossier semble toutefois avoir basculé en faveur de l’OM, qui devrait finalement bien débourser une somme proche de 12M€ pour retrouver Lirola.

Lirola plus proche que jamais ?