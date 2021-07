Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Aucun doute sur la prochaine recrue de Sampaoli ?

Publié le 21 juillet 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM est plus que jamais en quête d’un voire plusieurs renforts au poste de latéral droit, Pol Lirola semble déjà tout désigné pour être la prochaine recrue.

Le 7 juillet dernier, en conférence de presse, Pablo Longoria se prononçait sur un possible retour de Pol Lirola cet été à l’OM sous la forme d’un transfert définitif : « Il est retourné à la Fiorentina après le 30 juin, mais n'a pas encore commencé la préparation. On est contents de ce qu'il a fait ici, après le marché c'est long... », a confié le président de l’OM. Et au fil des semaines qui passent, le latéral droit espagnol semble effectivement se rapprocher d’un retour au club…

L’OM met le paquet sur Lirola

Comme l’a confirmé L’Equipe mardi dans ses colonnes, Pablo Longoria souhaite boucler en priorité le recrutement de Pol Lirola pour la suite du mercato estival de l’OM. En effet, ce dossier fait figure de priorité absolue pour le président marseillais, qui est désormais démuni de profils au poste de latéral droit puisqu’il a également Hiroki Sakai.