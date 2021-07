Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces révélations sur l’avenir de cet indésirable de Longoria !

Publié le 20 juillet 2021 à 21h15 par T.M.

Sur le départ de l’OM, Duje Caleta-Car n’intéresserait pas Brighton. En revanche, il pourrait y avoir d’autres solutions pour l’avenir du Croate.

Avec les arrivées de Leonardo Balerdi, Luan Peres et William Saliba, l’OM est désormais plus qu’armé en défense centrale. Il n’y aura donc pas de la place pour tout le monde et c’est pour cela que Pablo Longoria cherche notamment à se séparer de Duje Caleta-Car. Après avoir retenu le Croate en janvier, le président de l’OM ouvre la porte, mais la question est de savoir qui viendra tendre la main à l’ancien joueur de Salzbourg. Pour le moment, on ne se presserait pas vraiment pour recruter Caleta-Car. Néanmoins, ce dossier ne manquerait pas d’intéresser certains clubs à travers l’Europe.

L’Angleterre ou l’Italie ?