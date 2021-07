Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros retournement de situation pour cet indésirable de Pérez ?

Publié le 20 juillet 2021 à 23h00 par La rédaction

La situation de Dani Ceballos demeure flou au Real. Alors que l'Espagnol a affirmé son souhait de rester à Madrid, Florentino Pérez ne fermerait pas la porte à un transfert du milieu de terrain.

Florentino Pérez continue son mercato discret. Depuis l'ouverture du marché des transferts, le Real n'a enregistré que l'arrivée libre de David Alaba. Le Real a fait beaucoup plus de bruit dans le sens des départs, en ne renouvelant pas le contrat de Sergio Ramos, qui s'est engagé en faveur du PSG. Désormais, le club madrilène semblerait décidé à alléger sa masse salariale et n'exclurait pas d'autres départs. Alors qu'il revient de deux saisons en prêt à Arsenal, Dani Ceballos avait dernièrement déclaré à As que son « intention est de jouer l'année prochaine au Real Madrid ». Pour autant, rien ne serait définitivement acquis pour l'Espagnol...

Le Real envisage tout pour Ceballos, sauf un prêt