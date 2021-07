Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florentino Pérez a les idées claires pour Kylian Mbappé !

Publié le 20 juillet 2021 à 22h45 par T.M.

Ce n’est un secret pour personne, le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé. Un rêve que Florentino Pérez ne compterait vraiment pas abandonner.

Bientôt de retour de vacances, Kylian Mbappé va donc reprendre le chemin de l’entraînement au PSG. Mais du côté de l’Espagne, on voit cela comme le retour au premier plan du feuilleton autour de son avenir. Alors que le Français est sous contrat jusqu’en 2022 avec le club de la capitale, il n’a toujours pas prolongé. Et du côté du Real Madrid, l’occasion pourrait donc être parfaite pour récupérer Mbappé. Néanmoins, le PSG ne l’entend pas de cette oreille et a déjà fait savoir, par l’intermédiaire de son président, Nasser Al-Khelaïfi, que Kylian Mbappé ne partira pas cet été.

Une arrivée certaine ?