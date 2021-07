Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi peut souffler pour Kylian Mbappé !

Publié le 20 juillet 2021 à 4h15 par T.M.

Si Nasser Al-Khelaïfi avait déjà assuré que Kylian Mbappé ne partirait pas cet été, aujourd’hui, le danger aurait totalement disparu pour cet été.

Du côté du PSG, la priorité est de conserver Kylian Mbappé. Pour cela, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi cherchent à faire prolonger l’international français, actuellement sous contrat jusqu’en 2022. Or, pour le moment, l’attaquant parisien ne semble pas vouloir parapher de nouveau bail. De quoi le rapprocher d’un départ ? Le Real Madrid est en tout cas à l’affût pour récupérer Mbappé, qui fait rêver tout le monde chez les Merengue. Mais si transfert il devait y avoir, cela ne serait pas pour cet été…

Le Real Madrid se retire pour le moment ?