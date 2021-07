Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Gareth Bale ?

Publié le 19 juillet 2021 à 22h10 par La rédaction

Encore sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Real Madrid, le futur de Gareth Bale reste flou. Pour autant, un élément important pourrait pousser Florentino Pérez à trancher pour l'avenir du Gallois...

Le futur de Gareth Bale semblerait incertain du côté de Madrid. Après avoir été prêté une saison chez son ancien club de Tottenham, le Gallois va faire son retour au Real. Alors que le manager des Spurs a balayé d'un revers la possibilité d'un retour de Gareth Bale, le joueur de 32 ans envisagerait lui d'entrer dans les plans de Carlo Ancelotti. Pour autant, le nouveau statut du Gallois pourrait pousser les dirigeants madrilènes à prendre une énorme décision...

Vers une résiliation du contrat de Bale ?