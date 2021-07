Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce grand changement qui relance le recrutement d’Ancelotti !

Publié le 19 juillet 2021 à 5h15 par T.M.

Actuellement, Carlo Ancelotti reprend ses marques au Real Madrid. Mais alors que l’Italien est en train de mettre en place ses idées, ses plans pourraient bien être relancés… par le Brexit.

Avec le départ de Zinedine Zidane et le retour de Carlo Ancelotti, un nouveau chapitre débute donc du côté du Real Madrid. Florentino Pérez souhaitait une révolution et c’est ainsi l’Italien qui devra la mener. Reste à savoir quel visage il donnera à la Casa Blanca pour cette saison. Et des premières idées d’Ancelotti commencent à être évoquées. Tout d’abord, il aurait notamment en tête de relancer Gareth Bale, lui qui n’était pas dans les plans de Zinedine Zidane. Mais cela pourrait ne pas se passer comme prévu, tout comme le recrutement.

Le Brexit change tout !