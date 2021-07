Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale face à un énorme obstacle pour son avenir ?

Publié le 17 juillet 2021 à 22h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Gareth Bale aimerait honorer son bail jusqu'au bout avec le Real Madrid car il s'entendrait très bien avec Carlo Ancelotti. Mais pour ces plans pourraient bien être compromis. Explications.

En grande difficulté sous la houlette de Zinedine Zidane, Gareth Bale aurait pu être vendu à plusieurs reprises par le Real Madrid lors des dernières fenêtres de transferts. Toutefois, le club merengue n'a jamais réussi à trouver un nouveau point de chute à l'international gallois, si ce n'est la saison dernière, mais seulement pour un prêt à Tottenham. De retour à Madrid cet été, Gareth Bale espérerait avoir une chance de faire ses preuves auprès de Carlo Ancelotti. Toutefois, sa nouvelle situation pourrait faire capoter son plan.

Le rêve de Gareth Bale anéanti par le Brexit ?