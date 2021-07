Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout serait bouclé pour l’avenir de Gareth Bale !

Publié le 10 juillet 2021 à 14h00 par B.C.

Poussé vers la sortie depuis plusieurs mois par le Real Madrid, Gareth Bale ne devrait pas changer d’air cet été.

Prêté à Tottenham la saison dernière, Gareth Bale s’apprête à faire son retour au Real Madrid, mais pour combien de temps ? Les rumeurs sont en effet nombreuses concernant l’attaquant gallois, même les plus impensables. Le scénario d’une retraite anticipée a notamment été évoqué, tandis qu’un nouveau prêt ou un transfert semblait récemment d’actualité pour le joueur sous contrat jusqu’en 2022. Cependant, c’est bien au Real Madrid que Gareth Bale pourrait évoluer tout au long de la saison. Carlo Ancelotti n’a pas écarté cette hypothèse au moment de son retour chez les Merengue, tandis que le Gallois ne s’imaginerait pas plier bagage une nouvelle fois.

Gareth Bale ne veut pas bouger