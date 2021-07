Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connaît déjà le verdict pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 10 juillet 2021 à 13h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo pense à quitter la Juventus depuis plusieurs semaines. Malgré l'intérêt du PSG, CR7 devrait aller au bout de son contrat avec les Bianconeri, car Leonardo ne compterait pas lui offrir les 31M€ annuels qu'il percevrait actuellement à Turin.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 20 mai, Cristiano Ronaldo prend en considération un départ de la Juventus lors du mercato estival. Dans cette optique, ses représentants ont même commencé à préparer le terrain pour un possible transfert. Alarmé par la situation de CR7 , le PSG pourrait profiter de la situation. Toutefois, Leonardo ne compte pas se tourner vers Cristiano Ronaldo, ou une autre star telle que Lionel Messi, tant qu'il n'aura pas réglé le cas de Kylian Mbappé, en fin de contrat le 30 juin 2022.

«Cristiano Ronaldo restera à la Juventus jusqu'à la fin de son contrat»