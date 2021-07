Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une incroyable aide pour Laporta dans le dossier Lionel Messi ?

Publié le 10 juillet 2021 à 12h00 par T.M.

Afin de prolonger Lionel Messi, Joan Laporta doit faire un grand ménage dans l’effectif du FC Barcelone. Et pour y arriver, le club catalan pourrait compter… sur les autres clubs espagnols.

Alors que Lionel Messi s’apprête à disputer la finale de la Copa America avec l’Argentine, il faudra ensuite se pencher sur son avenir. Et du côté du FC Barcelone, on fait tout pour prolonger la Pulga, actuellement libre de tout contrat. Mais pour Joan Laporta et ses collaborateurs, cette mission est loin d’être facile. En effet, en l’état actuel, compte tenu des finances du Barça, Messi ne peut pas être prolongé. Pour que cela soit possible, il faut libérer de la masse salariale et ainsi se séparer de nombreux joueurs. Mais comment y arriver ?

Une aide précieuse !