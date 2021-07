Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann à l'origine d'un énorme coup de tonnerre pour Messi !

Publié le 10 juillet 2021 à 10h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone souhaite absolument conserver Lionel Messi, le départ d’Antoine Griezmann serait directement lié à ce dossier.

Désormais sans club depuis le 1er juillet, Lionel Messi voit son avenir s’inscrire en pointillé. Si l’Argentin serait aujourd’hui disposé à signer un nouveau bail en faveur du FC Barcelone, faut-il encore que Joan Laporta ait les fonds nécessaires pour acter la prolongation de sa star. En proie à de gros problèmes financiers, le club culé doit vendre, vite et bien. Plusieurs joueurs sont donc poussés vers la sortie, et notamment Antoine Griezmann, dont le départ permettrait au Barça de renflouer ses caisses et d’alléger sa masse salariale. « Griezmann a très bien joué et c'est un très bon joueur. Mais j'insiste sur le fait que je ne sais pas quelles décisions seront prises à la fin car le plus important est que Léo reste avec nous. C'est l'avenir de ce club et nous devons essayer au maximum », a reconnu Ronald Koeman ce vendredi. Il faut dire que le Barça serait réellement en grand danger pour l’avenir de Lionel Messi.

Le départ de Messi acté si Griezmann reste ?