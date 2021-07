Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette terrible sortie sur l'avenir de Messi...

Publié le 10 juillet 2021 à 4h00 par A.M.

Invité à commenter la situation de Lionel Messi, Ronald Koeman ne cache pas son inquiétude alors que le sextuple Ballon d'Or est actuellement sans contrat.

La situation de Lionel Messi commence à être compliquée. En effet, le contrat de la star argentine a pris fin le 30 juin avec le FC Barcelone et alors que le sextuple Ballon d'Or n'a pas prolongé, il est officiellement sans club. Une situation inquiétante compte tenu du fait que le Barça va devoir alléger de façon drastique sa masse salariale pour conserver Lionel Messi. Et Ronald Koeman ne cache plus son inquiétude.

Koeman n'est pas rassuré pour Messi