Mercato - Barcelone : L'énorme mise au point de Koeman sur l'avenir de Messi !

Publié le 9 juillet 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman a passé en revue l'actualité du club catalan et a pu s'exprimer longuement sur la situation de Lionel Messi.

Joan Laporta voulait à tout prix éviter ce scénario. Celui de voir libre sa tête de gondole. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’à la fin du mois de juin, Lionel Messi n’a pas réussi à trouver d’accord ses dirigeants avant la fin de son bail. La Pulga est désormais libre de tout contrat et pourrait, en théorie, rejoindre gratuitement l’équipe de son choix. Mais arrivé durant son adolescence en Catalogne, Lionel Messi est très attaché au FC Barcelone et donnerait sa priorité à une prolongation. Les deux parties discutent depuis plusieurs mois et l’international argentin aurait donné son accord pour prolonger son contrat de deux et rejoindre en 2023 la MLS. Mais Joan Laporta doit faire face à un obstacle de taille dans ce dossier. En effet, le FC Barcelone pourrait dépasser le plafond salarial en Liga et a ainsi demandé à Javier Tebas un assouplissement des règles. La réponse a été claire et concise : « Je ne sais pas si Messi débutera la Liga avec le Barça. S’il n’y a pas de départs, ce n’est pas possible ». Le PSG resterait en embuscade et pourrait profiter de la moindre ouverture pour tenter sa chance dans ce dossier. Malgré la situation compliquée, Joan Laporta ne cède pas la panique et continue d’afficher son optimisme. « Tout va bien » pour la prolongation de Messi selon le président du Barça.

« C'est très important pour le club, mais aussi pour la Liga que le meilleur joueur du monde reste »