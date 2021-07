Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Griezmann lâche une indication de taille sur son avenir !

Publié le 10 juillet 2021 à 9h30 par B.C.

Annoncé sur le départ, Antoine Griezmann ne serait pas opposé à un retour à l’Atlético de Madrid à en croire son entourage.

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2024, Antoine Griezmann pourrait faire ses valises dès cet été. L’international français est en effet annoncé sur le départ, alors que le club culé cherche à renflouer ses caisses afin de régler ses problèmes financiers. Interrogé ce vendredi, Ronald Koeman s’est d’ailleurs montré clair sur le sujet : « Griezmann est très important. Il a été une excellente recrue pour Barcelone et a montré sa qualité. Il a très bien joué et c'est un très bon joueur. Mais j'insiste sur le fait que je ne sais pas quelles décisions seront prises à la fin car le plus important est que Léo reste avec nous. C'est l'avenir de ce club et nous devons essayer au maximum. » Entre Messi et Griezmann, le Barça a donc déjà fait son choix, de quoi placer l’international français dans une situation inconfortable. Selon Mundo Deportivo , les Blaugrana et l’Atlético de Madrid envisageraient de procéder un échange incluant Antoine Griezmann et Saúl Ñíguez, bien que ce dossier n’en soit qu’à un stade précoce. Une opération qui pourrait être vue d’un bon oeil par l’attaquant de 30 ans.

Le clan Griezmann ne nie pas la piste Atlético