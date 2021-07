Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann donne le ton pour son avenir !

Publié le 9 juillet 2021 à 22h00 par Th.B.

Bien qu’il soit annoncé sur le départ, Antoine Griezmann mettrait sa continuité au FC Barcelone comme son choix numéro un. En ce qui concerne ses potentielles destinations, elles ne seraient pas légion.

Antoine Griezmann dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 au FC Barcelone. Cependant, le champion du monde tricolore serait susceptible d’être poussé vers la sortie par ses dirigeants. Depuis son élection le 7 mars dernier, Joan Laporta n’a jamais ouvertement évoqué une continuité de Griezmann au FC Barcelone contrairement à celle de Lionel Messi et ne l’aurait également pas fait en interne selon les journaux espagnols. En raison des problèmes financiers rencontrés par le FC Barcelone, qui se doit d’alléger sa masse salariale de 200M€ avant le coup d’envoi de la nouvelle saison de Liga, Antoine Griezmann ne devrait pas passer l’été en Catalogne.

Griezmann privilégie le Barça, mais…