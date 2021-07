Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un ancien cadre du PSG passé proche de signer ?

Publié le 9 juillet 2021 à 20h45 par G.d.S.S.

Alors que l’ASSE est actuellement en processus de vente, Thiago Motta a bien failli faire partie du grand projet de reprise des Verts au poste d’entraîneur.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le 1er juin dernier, un pool d’investisseurs asiatiques a proposé pas moins de 100M€ pour racheter l’ASSE au tandem Bernard Caïazzo-Roland Romeyer, et les discussions se poursuivent à cet effet. Un dossier qui trainent en longueur, et qui contraint l’ASSE à devoir tirer un trait sur des bonnes opportunités de marché, notamment au poste d’entraîneur…

L’ASSE passée proche de Thiago Motta ?

Selon les informations révélées par Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter , Thiago Motta aurait en effet pu être le nouveau coach de l’ASSE en lieu et place de Claude Puel si le projet de reprise des Verts s’était concrétisé plus rapidement. Et l’ancien milieu de terrain emblématique du PSG, qui ne pouvait pas attendre davantage une proposition de l’ASSE, s’est finalement engagé avec Spezia.