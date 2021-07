Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme révélation sur la stratégie de recrutement de Longoria !

Publié le 9 juillet 2021 à 19h45 par A.D.

Pour cette nouvelle fenêtre de recrutement, Pablo Longoria aurait une stratégie bien précise. En effet, le président de l'OM aurait décidé de se tourner vers le marché étranger et de prendre lui-même les dossiers en main du début à la fin, et ce, pour travailler dans l'ombre et ne pas voir ses dossiers fuiter.

Alors que le mercato estival vient d'ouvrir ses portes, Pablo Longoria a déjà enregistré cinq arrivées : Matteo Guendouzi, Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi et Cengiz Under en attendant Pau Lopez pour qui un accord financier a été trouvé. Et pour attirer ces joueurs vers l'OM, Pablo Longoria aurait agit seul et en toute discrétion. Une stratégie pour ne pas voir tous ses agissements être dévoilés dans la presse. Par ailleurs, le président de l'OM privilégierait le marché étranger au français.

«Il boucle un accord financier avec le joueur et après il en informe la direction financière»