Mercato - OM : Longoria contraint d'abandonner un joli coup en Ligue 2 ?

Publié le 9 juillet 2021 à 18h45 par A.M.

Alors que l'OM s'intéresserait à Zinedine Ferhat, son profil ne ferait pas l'unanimité en interne ce qui devrait pousser Pablo Longoria à abandonner cette piste.

Bien que l'OM ait déjà bouclé l'arrivée de six recrues, à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi et Pau Lopez, d'autres renforts sont attendus. Ces derniers jours, le nom de Zinedine Fehrat a notamment circulé du côté de l'OM. Il faut dire que la situation de l'international algérien représente une belle opportunité de marché puisque son contrat à Nîmes, relégué en Ligue 2, s'achève en juin 2022. Cependant, il y a peu de chance que l'OM ne mise sur l'ancien Havrais.

Ferhat ne fait pas l'unanimité en interne