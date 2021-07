Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération colossale en préparation pour Griezmann ?

Publié le 10 juillet 2021 à 8h30 par B.C.

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait faire son retour à l’Atlético de Madrid sous la forme d’un échange avec Saul Ñíguez.

Antoine Griezmann sera-t-il encore un joueur du FC Barcelone à l’issue du mercato estival ? Plus que jamais, la question se pose aujourd’hui. Alors qu’il peine à faire l‘unanimité depuis son arrivée en 2019, l’international tricolore est régulièrement annoncé sur le départ ces derniers mois, mais les dernières déclarations de Ronald Koeman indiquent très clairement que Griezmann est loin d’être un élément indispensable aux yeux du Néerlandais. « Griezmann est très important. Il a été une excellente recrue pour Barcelone et a montré sa qualité. Il a très bien joué et c'est un très bon joueur. Mais j'insiste sur le fait que je ne sais pas quelles décisions seront prises à la fin car le plus important est que Léo reste avec nous. C'est l'avenir de ce club et nous devons essayer au maximum », a lâché ce vendredi Ronald Koeman. En proie à de gros problèmes financiers, le FC Barcelone doit donc vendre, et Antoine Griezmann apparaît en première ligne même si ce dernier disposerait de peu d’options pour son avenir, la faute notamment au coup d’un éventuel transfert. Un obstacle qui pourrait être levée par un échange.

Vers un échange Antoine Griezmann/Saul Ñíguez ?