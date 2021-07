Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça veut blinder cette pépite de Koeman !

9 juillet 2021

Auteur d’un Euro resplendissant, Pedri s’impose de plus en plus comme l’avenir du football. À Barcelone, l’objectif est bien entendu de conserver le jeune milieu de terrain espagnol, et pour cela, Joan Laporta voudrait le prolonger le plus rapidement possible.

Pedri a confirmé durant l’Euro avec l’Espagne qu’il était le futur visage du football. Le milieu de terrain de 18 ans a impressionné les observateurs du ballon rond, et semble promis à un bel avenir avec le FC Barcelone. Le club catalan en pleine reconstruction, veut bien évidemment garder Pedri pour de longues années. Cependant, avec les problèmes financiers du club et le dossier Lionel Messi à gérer, la direction barcelonaise n’a pas encore verrouillé Pedri. Les supporters du FC Barcelone peuvent tout de même être rassurés, Joan Laporta devrait très rapidement se pencher sur le dossier.

Barcelone veut blinder Pedri