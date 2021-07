Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Real Madrid… Le feuilleton Camavinga s'emballe !

Publié le 9 juillet 2021 à 19h30 par Th.B. mis à jour le 9 juillet 2021 à 19h40

Dans le viseur du PSG, Eduardo Camavinga figurerait dans ceux des plus grands clubs d’Europe lorsque Leonardo ne le verrait que comme une alternative à Paul Pogba. De son côté, le joueur rennais pourrait faire traîner les choses pour son transfert.

Contrairement au mercato estival de 2020, Leonardo et les dirigeants du PSG ont rapidement dégainé sur le marché. Au cours d’un entretien accordé à L’Équipe à la fin du mois de juin, le président Nasser Al-Khelaïfi avait prévenu que le club parisien allait se distinguer sur le marché. Et alors que le mercato estival n’est officiellement ouvert que depuis le 1er juillet, le PSG est déjà parvenu à mettre la main sur Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos. Gianluigi Donnarumma devrait lui aussi rejoindre la formation de la capitale une fois que l’Euro sera terminé. En outre, Leonardo ferait du recrutement d’un deuxième milieu de terrain, après la venue de Wijnaldum, comme étant son dossier prioritaire. ParisFans a récemment confié que Paul Pogba serait la cible numéro une du directeur sportif à ce poste lorsque Eduardo Camavinga serait l’alternative de cette opération. le10sport.com vous a d’ailleurs révélé le 10 mai dernier que le profil du joueur rennais, où son contrat court jusqu’en juin 2022, faisait l’unanimité au sein de l’institution parisienne. De quoi ouvrir la porte à sa venue au PSG ? Le Paris Saint-Germain ne serait pas au bout de ses peines dans ce dossier.

Les plus grands clubs d’Europe seraient sur le coup, mais le PSG privilégie Pogba !