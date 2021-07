Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Griezmann... Laporta reçoit une terrible nouvelle !

Publié le 9 juillet 2021 à 21h00 par A.D.

Alors que les salaires de Lionel Messi et d'Antoine Griezmann seraient trop imposants, le FC Barcelone n'aurait pas la possibilité de garder les deux. Joan Laporta aurait donc la nécessité de faire un choix entre le vétéran argentin et le champion du monde français.

En fin de contrat avec le FC Barcelone depuis le 30 juin, Lionel Messi est libre de tout contrat. Toutefois, Joan Laporta serait toujours déterminé à le prolonger le plus vite possible. Mais pour rapatrier Lionel Messi au Barça, le président catalan pourrait être contraint de se débarrasser d'Antoine Griezmann. En effet, le FC Barcelone n'aurait pas les épaules suffisamment solides pour assumer à la fois le salaire de Lionel Messi et celui d'Antoine Griezmann, et ce, parce qu'il aurait été fortement touché par la crise liée au coronavirus et parce que la Liga lui aurait imposé un plafond pour sa masse salariale.

«Il est impossible pour Messi et Griezmann de continuer ensemble au Barça»