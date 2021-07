Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Chelsea, Real… Le clan Hakimi dévoile les dessous de son arrivée !

Publié le 10 juillet 2021 à 11h45 par T.M.

Alors qu’Achraf Hakimi a donc signé jusqu’en 2026 avec le PSG, le latéral marocain ne manquait visiblement pas d’options pour son avenir.

Compte tenu des difficultés financières de l’Inter Milan, Achraf Hakimi a donc été sacrifié par les Lombards. Une occasion saisie par le PSG, à la recherche d’un latéral droit. Moyennant près de 70M€, Leonardo s’est donc offert le Marocain, qui s’est engagé il y a quelques jours jusqu’en 2026 avec le PSG. Désormais, Hakimi fait donc partie de l’effectif de Mauricio Pochettino. Mais tout aurait pu se passer différemment dans ce feuilleton à en croire les propos de l’agent du néo-Parisien, Alejandro Camano.

« Chelsea a aussi poussé pour Achraf »