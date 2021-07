Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme mise au point sur la succession de Koeman !

Publié le 10 juillet 2021 à 17h00 par D.M.

Nouveau conseiller sportif de Joan Laporta au FC Barcelone, Jordi Cruyff a indiqué qu'il n'était pas revenu en Catalogne pour prendre, à terme, la succession de Ronald Koeman.

A la fin de la saison dernière, Ronald Koeman était au centre des attentions. Elu à la présidence du FC Barcelone en mars dernier, Joan Laporta aurait sérieusement pensé à se séparer du technicien néerlandais après un exercice décevant au niveau des résultats. Finalement, Koeman a été conforté par son dirigeant, mais certains imaginent l’entraîneur quitter son poste lors de l’été 2022, au terme de son contrat. Et pour le remplacer, le nom de Jordi Cruyff est évoqué. Nommé conseiller sportif de Joan Laporta, le Néerlandais s’est exprimé sur cette rumeur.

« Je trouverais cela très moche, j'ai mes principes »