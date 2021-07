Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, rôle… Les confidences de Neymar sur son arrivée au PSG !

Publié le 10 juillet 2021 à 14h10 par T.M.

En 2017, Neymar a quitté le FC Barcelone et l’ombre de Lionel Messi pour rejoindre le PSG. Un départ qui a changé beaucoup de choses pour le Brésilien.

Pour s’inviter à la table des plus grands, le PSG n’a pas hésité à sortir le chéquier et faire trembler la planète football. Ainsi, en 2017, le club de la capitale a joué un très mauvais tour au FC Barcelone en levant la clause libératoire de Neymar, qui était alors fixée à 222M€. En acceptant de rejoindre le PSG, le Brésilien a ainsi quitté l’ombre de Lionel Messi et forcément, cela a impliqué de nombreux changements. Et pour Neymar, cela a notamment causé un changement de positionnement, lui qui évolue désormais plus comme un 10 alors qu’il avait démarré en tant qu’ailier.

« Je n’avais plus Messi à mes côtés »