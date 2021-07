Foot - PSG

PSG - Malaise : Cet énorme coup de gueule sur le cas Neymar…

Publié le 5 juillet 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Ancien coéquipier de Neymar au sein du FC Barcelone puis au PSG, Daniel Alves ne comprend pas les critiques à répétition à l’encontre de son compatriote brésilien et le fait savoir.

Considéré comme une grande star depuis son plus jeune âge avec Santos, son club formateur au Brésil, Neymar a également été contraint d’essuyer de nombreuses critiques par la suite en club avec le FC Barcelone puis désormais au PSG, mais également avec sa sélection nationale. Et Daniel Alves, dans un entretien accordé au site officiel de la FIFA, a poussé un coup de gueule pour défendre Neymar.

« Il n’est pas du tout apprécié à sa juste valeur »