Foot - PSG

PSG - Malaise : Daniel Riolo répond aux critiques sur Kylian Mbappé !

Publié le 30 juin 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Largement pointé du doigt dans le cadre de l’élimination de l’équipe de France à l’Euro, Kylian Mbappé n’a pas affiché son meilleur visage durant la compétition. Mais Daniel Riolo refuse d’accabler l’attaquant du PSG…

Alors qu’il n’a pas inscrit le moindre but avec l’équipe de France durant l’Euro, Kylian Mbappé est désigné par l’opinion publique comme étant l’un des principaux responsables de l’élimination des Bleus lundi soir en 8es de finale de la compétition. De plus, l’attaquant du PSG a raté son tir au but, ce qui a été fatal aux Bleus dans cette séance contre les Suisses. Mais Daniel Riolo, au micro de RMC Sport , a tenu à assurer la défense de Mbappé.

« Critiquer Mbappé, c’est injuste »