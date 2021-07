Foot - PSG

PSG : Dani Alves rend un très grand hommage à Neymar !

Publié le 3 juillet 2021 à 16h15 par La rédaction

Dans une interview accordée à la FIFA l’ancien latéral droit du Paris-Saint-Germain Dani Alves s’est montré très élogieux envers Neymar.

Neymar est un joueur à part. Si pour certains, le Brésilien peut être frustrant, il n’en reste pas moins un magnifique joueur. Actuellement avec sa sélection puisqu’il dispute la Copa América avec le Brésil, l’ailier du PSG paraît être dans une forme étincelante. Malgré le talent indéniable du joueur, ce dernier reste régulièrement critiqué dans son pays. Une situation irritant Dani Alves. L'ancien coéquipier de Neymar au PSG et à Barcelone ne comprend pas le traitement réservé au crack auriverde.

« C’est un génie »