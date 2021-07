Foot - PSG

PSG - Malaise : Paul Pogba monte au créneau pour Kylian Mbappé !

Publié le 1 juillet 2021 à 10h45 par T.M.

Cible de nombreuses critiques depuis son tir au but manqué face à la Suisse, Kylian Mbappé a vu Paul Pogba voler à son secours.

Alors que l’équipe de France a donc été éliminée en huitième de finale de l’Euro par la Suisse, les critiques s’abattent sur Kylian Mbappé. Très attendu, l’attaquant du PSG n’a pas vraiment été à la hauteur durant ce tournoi et c’est lui en plus qui a manqué le tir au but décisif, signant l’élimination des Bleus. Les reproches se sont donc multipliés à l’encontre de Mbappé, qui peut néanmoins compter sur certains soutiens. Et à l’occasion d’une intervention sur El Chiringuito , Paul Pogba a pris la défense de son coéquipier en sélection nationale.

« Il a fait son travail, il a tout donné »