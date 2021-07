Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réponse de l’OM à la rumeur Philippe Coutinho !

Publié le 10 juillet 2021 à 12h30 par T.M.

Déjà évoquée précédemment, la rumeur d’une arrivée de Philippe Coutinho à l’OM a repris de l’ampleur ces dernières heures. Alors que le Brésilien est indésirable au FC Barcelone, il pourrait donc venir se relancer sur la Canebière. Toutefois, on ne serait visiblement très loin…

Alors que 5 recrues ont déjà été annoncées à l’OM, 3 nouveaux joueurs (Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba) sont également attendus très prochainement sur la Canebière. Mais cela serait loin d’être terminé pour les Phocéens. Et comme l’a révélé Fabrice Lamperti, un grand joueur serait attendu sur lundi à l’OM, ne dévoilant toutefois aucun nom. Mais quelques heures plus tard, c’est la piste menant à Philippe Coutinho qui a fait sa réapparition. Plus en odeur de sainteté au FC Barcelone, le Brésilien doit se relancer. Et si cela se faisait au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli ? Selon les informations de Thibaud Vézirian , cela discuterait en coulisse à ce propos. « Coutinho, ça fait des semaines que les réunions s’enchainent entre le joueur et l’OM, il y en a eu au moins trois. Kia Joorabchian, son agent, l’un des 3 ou 4 plus importants du marché, discute directement avec l’OM. Cela se passe en très haute sphère, ce n’est pas des réunions classiques, ce n’est pas un petit dossier. Le FC Barcelone va libérer Coutinho, j’ai eu confirmation de ça par la boite de management de Kia Joorabchian. Il y a eu une proposition de prime de 10M€ à la signature, avec à la clé un salaire de 6M€ par an, deux à trois fois moins de ce qu’il touche au Barça. Coutinho a besoin de se relancer, il a envie de venir, et l’opération pourrait être facilitée par l’aide d’un sponsor. Je ne pense pas qu’il sera la recrue surprise de ce lundi. Bien sûr qu’il y a de l’argent à l’OM, vous le savez », a assuré le journaliste.

« À l’OM, ils rigolent de ces informations »